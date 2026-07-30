خالد عكاشة: زيارة نتنياهو لواشنطن اختبار حقيقي لتراجع الدعم الأمريكي لتل أبيب

قال العميد خالد عكاشة، خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، إن المشهد السياسي الراهن في إسرائيل يمر بمرحلة شديدة الحساسية، لا سيما في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وأكد "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، الأربعاء، أن حساسية المشهد السياسي في إسرائيل لا يمس تل أبيب وحدها، بل إنه يمس أيضا المشهد السياسي الأمريكي، وذلك في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتراجع مستويات التأييد لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتابع أن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن تعد من أخطر وأهم الزيارات التي يجريها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنها قد تشهد مناقشات تتعلق بقضايا مصيرية، كما تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى تراجع الدعم والتأييد الذي يحظى به داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.

وأكد أن ذهاب نتنياهو إلى واشنطن يأتي لاختبار طبيعة هذا الدعم، في وقت باتت فيه الإدارة الأمريكية تتعامل مع المشهد الإسرائيلي بصورة مختلفة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه المرحلة الحالية بمفرده بعد أن تُرك لتحمل تداعيات سياساته.

ولفت إلى أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يميل بصورة متزايدة إلى دعم الجنرال جادي أيزنكوت، الذي يقدم نفسه باعتباره نموذجًا للقيادة الأكثر اتزانًا وانضباطًا والتزامًا، فضلًا عن حرصه على مخاطبة مختلف التيارات السياسية من موقع وسطي.

وأكد أن تعثر الحكومة الإسرائيلية الحالية في تحقيق ما وعدت به والفشل في العديد من المجالات والقطاعات يعد سببا في الاتجاه للتغيير، بجانب أن هذا الفشل أثر على شعبية تلك الحكومة.

ولفت إلى أن أيزنكوت يواصل توسيع قاعدته الانتخابية مع مرور الوقت، وقد لا يحقق تقدمًا كاسحًا على نتنياهو في الوقت الراهن، لكنه سيظل في مقدمة المنافسين ما لم يطرأ تغيير على مزاج الناخب الإسرائيلي خلال الفترة القليلة المقبلة.