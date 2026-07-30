أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة إف-16 أثناء التصدي لهجوم جوي روسي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت إحدى مقاتلاتها الغربية من طراز إف-16 أثناء مشاركتها في الدفاع عن المجال الجوي للبلاد.

وقالت القوات الجوية، في بيان، إن الطائرة تحطمت أثناء اعتراضها أهدافا جوية معادية.

وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات الأولية، كان هناك موقف طارئ على متن الطائرة، ما اضطر الطيار إلى القفز بالمظلة"، مشيرا إلى أن الطيار لم يُصب بأذى، ولم تُسجل أي أضرار أو إصابات على الأرض.

وتسلمت أوكرانيا أولى مقاتلات إف-16 عام 2024 بعد جهود طويلة لإقناع شركائها الغربيين، وتُستخدم هذه الطائرات بشكل أساسي للتصدي لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية.

وسبق أن تحطمت عدة مقاتلات من هذا الطراز خلال مناورات عالية الخطورة، وسقطت أول طائرة بعد فترة وجيزة من بدء تسليم هذه المقاتلات إلى أوكرانيا.

ويشكل فقدان كل مقاتلة من طراز إف-16 خسارة كبيرة لكييف، إذ لا تمتلك أوكرانيا القدرة على تصنيع هذه الطائرات، كما أن عددا من نحو 80 مقاتلة وُعدت بها لم يصل إلى البلاد بعد.