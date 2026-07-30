زيلينسكي يحذر من هجوم جوي كبير وشيك من قبل روسيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هجوم جوي كبير وشيك من قبل روسيا، قائلا إن هناك احتمالا كبيرا بأن تنفذ موسكو هذه الضربة خلال ساعات.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا قبل أيام فقط، وأن هناك "احتمالا كبيرا" أن تنفذ هجوما مماثلا ليل الأربعاء/الخميس.

وأوضح أنه استند في تحذيره إلى تقرير ميداني تلقاه من قائد القوات الجوية الأوكرانية أناتولي كريفونوجكو.

وشنت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة هجمات واسعة عدة على أوكرانيا باستخدام وابل من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، وكانت العاصمة كييف من بين الأهداف المتكررة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وتشكو أوكرانيا من نقص في صواريخ الدفاع الجوي، ولا سيما الصواريخ المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.

وفي تحذيره، جدد زيلينسكي دعوته إلى الشركاء الغربيين لتقديم الدعم لأوكرانيا، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تمتلك منظومات باتريوت الحديثة، بحسب قوله.