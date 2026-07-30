سلاف فواخرجي: لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سينجح كبطل للعمل الفني

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إن الحياة تتغير وتتطور، مؤكدة أهمية استخدام التكنولوجيا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الأساسيات في الفن، وعلى رأسها إحساس الإنسان وروحه.

وأضافت "فواخرجي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن هناك كثيرًا من الفنانين والأشخاص الذين ما زالوا حتى الآن في هوليوود وغيرها من أنحاء العالم يحاربون فكرة الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي.

ورأت أن الفن يحتاج إلى حالة خاصة وروح وإحساس ومشاعر حتى يخرج بهذا الجمال، وهو ما يصعب تحقيقه بالذكاء الاصطناعي.

وتابعت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الدراما يمكن أن يكون مفيدًا، لكنها لا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سينجح كبطل للعمل الفني، مضيفة: "صعب نكون آليين في مشاعرنا وتفاصيلنا وأحاسيسنا".

وأكدت على ضرورة الحفاظ على المشاعر الإنسانية وعدم جعل البشر تحت رحمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه التجربة قد يكون لها جمهور، ومع اتجاه الشباب حاليًا إلى المحتوى القصير، ولكن هناك أهمية للاستمرار في تقديم الفن الذي يحمل مشاعر الإنسان وتفاصيله.

وأردفت أنها من الأشخاص الذين لايزالون مرتبطين ببعض التفاصيل القديمة، مثل الأغاني والرسائل والورق، مردفة أنها لا تزال تحب كتابة الرسائل بخط يدها، كما أنها تفضل قراءة السيناريوهات على الورق.