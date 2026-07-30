إسبانيا تجلي سكان 12 قرية بسبب حريق غابات كبير قرب الحدود البرتغالية

أجلت السلطات الإسبانية، مساء الأربعاء، سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في متنزه وطني على الحدود مع البرتغال، بينما حذر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من وضع بالغ الخطورة بسبب حرائق الغابات.

واندلع الحريق بالقرب من بلدة فيرموسيلي في متنزه أريبس ديل دويرو الوطني، الواقع في منطقة قشتالة وليون شمال غربي البلاد. كما فرضت السلطات أوامر بالبقاء في المنازل على سكان قريتين مجاورتين بسبب الخطر الذي يهددهم، بحسب الحكومة الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأنه جرى إجلاء نحو 950 شخصا من المنطقة المتضررة، بينهم نزلاء دار لرعاية المسنين في بلدة موجا دي ساياجو، وفقا لما أعلنته قوات الحرس المدني الإسباني في منشور على منصة إكس.

وبحث سانشيز تطورات حرائق الغابات مع الملك فيليبي السادس خلال اجتماع في مدينة بالما دي مايوركا، وقال لاحقا للصحفيين إنهما ناقشا أيضا المخاطر الشديدة لاندلاع الحرائق نتيجة موجة الحر.

وقال سانشيز إن إسبانيا تكافح حاليا 10 حرائق غابات متفاوتة الشدة، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، في ظل توقعات باستمرار موجة حر جديدة حتى يوم الأحد.

وأضاف أن إسبانيا طلبت من المفوضية الأوروبية بإنشاء مركز أوروبي جديد لمكافحة حرائق الغابات في جزيرة مايوركا.