استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة الفنان والإعلامي مراد مكرم، وكشف خلال فقرة "كشف المستور" عن مواقف وكواليس طريفة ومحرجة من مشواره الفني.

هاني خليفة صرخ في اللوكيشن بسببي



وأشار مراد مكرم، إلى أنه أثناء تصوير أحد المشاهد مع الفنان محمد ثروت أصيب بنوبة ضحك: "المخرج هاني خليفة صرخ في لوكيشن التصوير بسببي".

فضيحة مشهد السرقة في شبر مياه

كما روى كواليس تصوير مسلسل "شبر مياه": "كان فيه مشهد لسرقتي وكنا بنصور في جاردن سيتي، وكنت مستخبي تحت شجرة وقاعد بالبوكسر والتيشيرت، وفجأة لقيت كاميرات أمن. كانت فضيحتي بجلاجل".

كواليس الأكيل

وعن برنامج "الأكيل": "لم آكل إلا أكل حلو، ولو فيه أكل ما عجبنيش وأنا في عزومة بحطه في طبق مراتي".

وكشف أيضاً عن حدوث مشادة بينه وبين أحد الزملاء في التصوير نتيجة سوء فهم أثناء العمل فيلم "حد سامع حاجة" ومسلسل "ليالي أوجيني".

من الأكيل إلى ممثل محترف

واستعرضت الحلقة رحلة مراد مكرم بين الإعلام والتمثيل، وكيف تحول من "الأكيل" الذي عرفه الجمهور برحلاته مع أشهى الأكلات، إلى ممثل محترف قدم أصعب الأدوار وأكثرها تعقيداً ما بين الأب الحنون والرجل الأرستقراطي والصديق الوفي والشرير الذي ترعبنا طلته.

وكشف مراد مكرم عن كواليس دخوله مجال التمثيل قائلاً: "أنا عمري ما كنت عاوز أبقى مذيع.. وأول يوم تصوير كان رعب"، كما تحدث عن تعلمه الطبخ وحبه للأكل "اللي فيه صنعة".

المنتخب وحادثة الموتوسيكل

وتناول الحوار أيضاً رأيه في أداء المنتخب الوطني، ومواقف طريفة من حياته الشخصية منها حادثة الموتوسيكل التي تسببت في كسر قدمه، وخوفه الشديد في بداياته.

وشهدت الحلقة ظهور حماته التي تحدثت عن الأكلات التي يحبها مراد مكرم، وأبرزها "الكبدة البانية وطاجن الفريك بالموزة".

يذكر أن برنامج "واحد من الناس"، يُذاع على شاشة قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.