قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن تفاصيل البحث عن مومياء الملكة حتشبسوت، إنه فحص مومياوات الأميرات والملكات التي لا تملك اسمًا، الموجودة في وادي الملوك والمتحف المصري، وعمل على إخضاعها للأشعة المقطعية للتعرف على الأمراض التي عانين منها وأسباب وفاتهن.

وأضاف "حواس" عبر برنامج "الستات" مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أنه أجرى كذلك أشعة مقطعية لمومياوات والد حتشبسوت وزوجها ونجلها، بالتزامن مع البحث عن آثار تخص الملكة، حتى عثر على صندوق في المتحف المصري يحمل اسمها، وداخله جزء من كبدها، مشيرًا إلى أن الفحوصات على ما بداخل الصندوق كشفت عن وجود الكبد والمرارة وإحدى الأسنان.

وتابع أن خبراء الأشعة بدأوا في فحص أسنان المومياوات النسائية، حتى عثروا على مومياء موجودة في مقبرة مرضعة حتشبسوت رقم 60، وتبين أن إحدى أسنانها يتطابق مع السن الموجود داخل الصندوق، ليتم التوصل إلى أن المومياء هي للملكة حتشبسوت.

واستكمل أن الأشعة المقطعية كشفت أن حتشبسوت فقدت بعض أسنانها، وأنها توفيت عن عمر ناهز 55 سنة، وكانت تعاني من مرض السكري، كما توفيت نتيجة إصابتها بسرطان الكبد، كما أنها كانت تعاني من السمنة.

وعن الفنانة إلهام شاهين، قال إنها كانت تتواصل معه باستمرار، وكانت تتمنى تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت، وطلبت منه أن يكتب لها مادة لتقديمها إلى كاتب سيناريو من أجل تقديم فيلم عن حياتها، مازحًا: "قلت لها حاضر، لكن لما أعلنت إن حتشبسوت كانت سمينة، إلهام شاهين ما كلمتنيش من يومها".