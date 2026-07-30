قاض لبناني يصدر أمرا قد يقود إلى توقيف المصرفي أنطون صحناوي بعد لقائه نتنياهو

أصدر قاض لبناني، الأربعاء، أمرا قد يؤدي إلى اعتقال المصرفي البارز أنطون صحناوي في حال عودته إلى لبنان، على خلفية اتهامات بالتعاون مع إسرائيل وانتهاك القوانين التي تحظر التواصل مع الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وجاء القرار بعد أيام من تناول صحناوي العشاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأصدر القاضي أحمد رامي الحاج، من محكمة التمييز، مذكرة لمدة 30 يوما كلف فيها الأجهزة الأمنية بتحديد مكان صحناوي واستجوابه. ويقيم المصرفي حاليا في الولايات المتحدة، إلا أن القرار قد يؤدي إلى توقيفه فور عودته إلى لبنان.

وكان عشرون محاميا لبنانيا تقدموا، في وقت سابق الأربعاء، بشكوى إلى مكتب النائب العام في بيروت على خلفية لقاء صحناوي مع نتنياهو.

اللقاء يثير جدلا في ظل أجواء الحرب.

ويجري لبنان وإسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ عقود على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، سعيا إلى إنهاء أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وتحظر القوانين اللبنانية على المواطنين التواصل مع الإسرائيليين، إذ لا يزال البلدان في حالة حرب منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويواجه المخالفون عقوبات تصل إلى السجن.

وتجدد الصراع في مارس ، بعد يومين من الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، عندما أطلق حزب الله النار باتجاه إسرائيل، وردت الأخيرة بغارات جوية وعمليات برية. وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في لبنان، بينما لا تزال إسرائيل تحتل عشرات القرى والبلدات. وتوصل الجانبان مؤخرا إلى اتفاق إطاري.