استمرار حركة العمل بميناء دمياط بصورة طبيعية عقب حادث سفينتي التغييز والتخزين

تتواصل حركة العمل داخل ميناء دمياط بصورة طبيعية ومنتظمة، عقب الحريق الذي اندلع في سفينتي التغييز والتخزين بالميناء، حيث لم تتأثر الأنشطة التشغيلية، واستمرت عمليات دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع، إلى جانب استقبال التريلات الفارغة المخصصة لأعمال الشحن، في ظل انتظام كامل لحركة التداول داخل الميناء.

وكانت الجهات المختصة قد تعاملت فور وقوع الحادث، وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، حيث دفعت بفرق الإطفاء والتأمين والوحدات المتخصصة للتعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق، ما ساهم في الحد من آثاره وتأمين المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال الفحص والتحقيق داخل الميناء للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي يتابع الموقف ميدانيًا، إلى جانب قيادات الجهات المعنية، للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة ومتابعة سير التحقيقات.

وأكدت مصادر بالميناء أن الحركة التشغيلية تسير بصورة اعتيادية، دون توقف في عمليات الشحن والتفريغ أو تداول البضائع، مع استمرار دخول وخروج الشاحنات بشكل منتظم، وسط تطبيق إجراءات السلامة والتأمين، بما يضمن الحفاظ على انتظام العمل داخل أحد أهم الموانئ المصرية.