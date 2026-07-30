النفط يتراجع مع استمرار مرور الناقلات عبر مناطق الصراع في الشرق الأوسط

تخلت أسعار النفط اليوم الخميس عن بعض مكاسبها في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط على الرغم ​من تصاعد التوتر هناك وامتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ‌إلى ما وراء جبهاته الرئيسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.42 بالمئة إلى 89.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​56 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل.



وارتفع خام برنت ​7.91 بالمئة عند التسوية أمس، في حين زاد خام غرب ⁠تكساس الوسيط 6.56 بالمئة في واحدة من أقوى موجات الارتفاع خلال ​حرب إيران، وعكسا بذلك انخفاضا بخمسة في المئة يوم الثلاثاء بعد توقف مؤقت ​في الأعمال القتالية في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات أولية أن 39 سفينة شحن سلع أولية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم ​منذ 19 يوليو تموز، في حين لم تعبر سوى بضع سفن ​عبر مضيق هرمز.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "على الرغم من انخفاض الكميات ‌الإجمالية، ⁠لا يزال النفط يخرج من من المنطقة عبر مسارات متعددة، ويجري استكشاف حلول بديلة إضافية. وكلما طال أمد هذه الحالة، زادت هذه الطرق والأساليب البديلة من تقويض نفوذ إيران على مضيق هرمز".



واستهدفت ضربات أمريكية سعودية أمس الأربعاء ​جماعات مدعومة من ​إيران في العراق، ⁠وهي المرة الأولى التي تنضم فيها السعودية علنا إلى الضربات الجوية الأمريكية، وذلك ردا على هجمات بالطائرات المسيرة ​على أهداف نفطية سعودية انطلقت من العراق.

وشكل ذلك استئنافا للغارات ​الأمريكية ⁠في الشرق الأوسط، بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب حملة القصف مطلع الأسبوع وسط استنزاف للذخيرة.

وأعلنت إيران أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وضربت ⁠ثلاث ​ناقلات نفط كانت تعبر مضيق هرمز عبر ما ​وصفته بأنه مسار غير مصرح به.

وقالت مصادر أمس الأربعاء إن السعودية تسعى إلى تشكيل ​تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.