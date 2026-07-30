 الذهب العالمي يرتفع والأسواق تقيّم رسالة رئيس المركزي الأمريكي بشأن التضخم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الذهب العالمي يرتفع والأسواق تقيّم رسالة رئيس المركزي الأمريكي بشأن التضخم

رويترز
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 6:31 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 6:31 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي تقيّم فيه الأسواق تصريحات رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن ‌وورش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث بشأن ​السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 ​بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 ⁠بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم أغسطس آب 1.1 بالمئة إلى 4078 ​دولارا.

 
وأبقى البنك المركزي المنقسم أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في حين أعاد وورش التأكيد على التزام البنك المركزي ​الأمريكي بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق ​في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية.
ووفقا لأداة فيد ووتش ‌التابعة ⁠لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 57 بالمئة رفع الفائدة في سبتمبر أيلول، بانخفاض عن حوالي 81 بالمئة قبل صدور بيان السياسة ​النقدية.
ومن المتوقع ​على نطاق ⁠واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة ​دون تغيير هذا الأسبوع، مع التحذير ​من ⁠الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ⁠واحدا ​بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، ​وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 ​بالمئة إلى 1270.50 دولار.


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