الذهب العالمي يرتفع والأسواق تقيّم رسالة رئيس المركزي الأمريكي بشأن التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي تقيّم فيه الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث بشأن السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.1 بالمئة إلى 4078 دولارا.
وأبقى البنك المركزي المنقسم أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في حين أعاد وورش التأكيد على التزام البنك المركزي الأمريكي بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 57 بالمئة رفع الفائدة في سبتمبر أيلول، بانخفاض عن حوالي 81 بالمئة قبل صدور بيان السياسة النقدية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع التحذير من الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1270.50 دولار.