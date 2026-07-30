العثور على حطام سفينة خشبية تعود للقرن السابع عشر أو الثامن عشر في ألمانيا

عثر عمال إنشاءات أثناء مد كابلات كهرباء في جزيرة نوردرناي الألمانية الواقعة في بحر الشمال على بقايا سفينة خشبية يعتقد أنها تعود إلى القرن السابع عشر أو الثامن عشر، بحسب ما أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء أمبريون الأربعاء.

وقالت الشركة إن حطام السفينة اكتُشف خلال أعمال مرتبطة بمشروع للطاقة البحرية في بحر الشمال، ما استدعى وقف أعمال البناء مؤقتا.

وبحسب علماء الآثار، يعتقد أن السفينة كانت هولندية الصنع، ويبلغ طولها نحو 15 مترا وعرضها نحو 5 أمتار.

وقالت سونيا كونيج، رئيسة دائرة الآثار في مؤسسة إيست فريزيان لاندسكيب، في بيان: "يكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة، إذ لم يُعثر سوى على عدد قليل من حطام السفن العائدة إلى هذه الحقبة، كما جرى توثيقها على طول ساحل ولاية سكسونيا السفلى".

ويعتزم علماء الآثار إجراء فحص أكثر تفصيلا لحطام السفينة.

وقال متحدث باسم شركة أمبريون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مساء الأربعاء، إن الأجزاء الظاهرة من الحطام على سطح الرمال جرى انتشالها وإزالتها بالفعل.

ويعتقد أن أجزاء أخرى من الحطام لا تزال مدفونة تحت الرمال، وستُترك في مكانها.