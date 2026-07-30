إصابة شخصين في هجمات على جزيرة قشم الإيرانية وانفجارات في خوزستان

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإصابة شخصين في هجمات استهدفت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، كما أشارت إلى وقوع انفجارات في محافظة خوزستان شمال غربي الجزيرة.



وكان الجيش الأمريكي أعلن أن قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أتمت في الساعة 2200 مساء الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة "بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران"، وذلك رداً على محاولات شن هجمات صاروخية يوم الثلاثاء استهدفت القوات الأمريكية.

وذكر بيان للقيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، والقدرات البحرية.

وأشار البيان إلى أن هذه الضربات "تهدف إلى الحد بشكل أكبر من التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، وحركة الملاحة التجارية، ودول الخليج المجاورة".

وينتشر حالياً أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وهم على أتم الاستعداد والجاهزية، ويتمتعون بأعلى درجات اليقظة والتركيز والقدرة القتالية الفتاكة، وفق البيان.