إسرائيل: ترامب ونتنياهو بحثا جميع الخيارات بشأن إيران ومنها شن هجوم

قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشفا خلال اجتماعهما جميع السبل الكفيلة بوقف برنامج إيران النووي، ​بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عقده ‌عقب لقاء الزعيمين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن نتنياهو لم يبلغ ترامب بأن إسرائيل تفضل شن هجوم على إيران.

وذكر المسؤول مشيرا إلى ترامب "في النهاية، القرار له". وتابع أن أمام ترامب ثلاثة خيارات نوقشت جميعها باستفاضة، وهي "اتفاق (عبر ​التفاوض)، واستمرار الحصار والضغوط الاقتصادية، وضربة عسكرية واسعة النطاق". وأضاف المسؤول أن نتنياهو طرح أيضا ​أفكارا جديدة غير محددة ضمن هذه الخيارات.



وعبر ترامب عن انزعاجه من نتنياهو قبل ⁠اجتماعهما، شاكيا من تسريب علني لتفاصيل عن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحدث عن معلومات مخابراتية ​جديدة بشأن موقع بيكاكس ماونتن، وهو منشأة تقع في أعماق الأرض وترتبط بالبرنامج النووي هدد ترامب بقصفها.

ورفض ​المسؤول أي فكرة عن وجود توتر بشأن هذه القضية، قائلا إن الحليفين يتبادلان المعلومات المخابراتية بسهولة، ونفى أن يكون نتنياهو ضغط عليه لتصعيد العمل العسكري ضد إيران، وترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي الوقت ​نفسه، أقر المسؤول الإسرائيلي بأن ترامب هو "الشريك الأكبر" ونتنياهو هو "الشريك الأصغر" في حرب الحليفين على ​إيران.

وقال المسؤول إن هناك مؤشرات على أن الحكام رجال الدين في إيران يشعرون بالاضطراب جراء تصاعد التضخم وتزايد الاستياء ‌الشعبي، ⁠إلا أن التأثير على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط كان أيضا محل اعتبار.



وارتفعت أسعار النفط بشدة اليوم الأربعاء في واحدة من أكبر موجات الارتفاع منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط بشن حملة قصف جوي إسرائيلية أمريكية مشتركة على إيران. وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول الخليج.

ولم تشارك ​إسرائيل في أحدث حملة قصف ​أمريكية والتي استمرت ⁠أسبوعين هذا الشهر ودفعت طهران إلى إطلاق النار على القواعد الأمريكية ردا على ذلك، لكنها حذرت طهران من أنها سترد بقوة في حال تعرضها ​لهجوم.

وأفاد المسؤول بأن إسرائيل ترى أن أكبر تهديد لها يأتي من البرنامج ​النووي الإيراني، ⁠وتريد أن تتأكد من أن طهران لن تتمكن أبدا من امتلاك سلاح نووي. وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية اليوم هجمات على جماعات شبه العسكرية في العراق ⁠مدعومة من ​إيران، وتعهد ترامب "بسحق إيران تماما" لقصفها القوات الأمريكية بعد ​أيام من وقفه الغارات الجوية.

وأكدت إيران خلال الليل أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق ​هرمز، ورفضت اقتراحا من سلطنة عمان بالاشتراك في إدارة المضيق.