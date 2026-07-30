حرائق الغابات تهدد جنوب غرب فرنسا ومقتل ثلاثة من رجال الإطفاء في اليونان

يستعر حريق غابات خارج عن السيطرة تبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة باريس وسط مخاوف من الاشتعال مجددا في جنوب غرب فرنسا، الأربعاء، في وقت لقي فيه ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم في اليونان، بينما تواجه فرق الإطفاء في أنحاء جنوب أوروبا مزيجا قاسيا من الحرارة والجفاف والرياح القوية.

وأضفت الوفيات التي شهدتها جزيرة كريت بعدا أكثر مأساوية على أزمة حرائق الغابات الممتدة من ساحل المحيط الأطلسي إلى شرق البحر المتوسط. وفي ذروة عمليات الإجلاء، اضطر نحو 300 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم ومواقع قضاء العطلات في فرنسا وإسبانيا.

وقالت السلطات إن أكبر حريق تشهده فرنسا، في إقليم جيروند، لم يتوسع خلال ليلة هادئة، إلا أن اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، بعد ظهر الأربعاء، مع اشتداد الرياح، ينذر بأن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلا.

وكانت المنطقة شديدة القابلية للاشتعال إلى درجة دفعت المحققين للاعتقاد بأن أعمالا روتينية لإزالة الأحراش قرب خط كهرباء عالي الجهد ربما تسببت في اندلاع الحريق، رغم أن تلك الأعمال بدت متوافقة مع اللوائح المعمول بها.

ولا يزال أكثر من 2200 رجل إطفاء، تدعمهم أكثر من 20 طائرة، يشاركون في عمليات مكافحة الحريق، بمساندة فرق جاءت من مختلف أنحاء فرنسا ودول أوروبية شريكة.