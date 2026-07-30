القضاء البوليفي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق إيفو موراليس

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أصدرت محكمة في إقليم سانتا كروز البوليفي مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على خلفية إغلاق الطرق، ما يزيد الضغوط القانونية على الزعيم السابق الذي يواجه بالفعل مذكرة توقيف منفصلة بتهم الاتجار بالبشر.

وقال مكتب الادعاء في إقليم سانتا كروز إنه يحقق مع موراليس بتهم تشمل "التمرد المسلح ضد أمن الدولة وسيادتها، والإرهاب، والاعتداء على سلامة وسائل النقل".

وجرى توضيح هذه التهم في وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

ويقضي أمر المحكمة بأن تقوم الشرطة بتوقيف موراليس وإحضاره إلى الوحدة الخاصة بمكافحة الفساد.

وبدأ التحقيق على خلفية شكوى جنائية تقدمت بها جماعة المجتمع المدني "لجنة سانتا كروز"، أعقبتها لاحقا شكوى قدمتها وزارة الداخلية.