تتوالى فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، خلال شهري يوليو وأغسطس، ويُقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

ويحيي الفنان وائل الفشني وفرقته حفلًا في الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 أغسطس، على المسرح المكشوف، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عدد من أعمال الفشني الخاصة ومختارات من التراث الغنائي، بالإضافة إلى مجموعة من تترات المسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، منها: «عم غريب»، و«مولاي»، و«أدعوك»، و«المسك فاح»، و«ما لي سواك»، و«واحة الغروب»، و«طايع»، و«الحشاشين»، و«بيت الرفاعي»، وغيرها.

يأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026، الذي يشمل برنامجًا فنيًا ثريًا يجمع بين مختلف ألوان الموسيقى والغناء، ويؤكد دور دار الأوبرا المصرية في تعزيز الوعي الفني والثقافي لدى مختلف شرائح المجتمع.