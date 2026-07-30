نسمة عبد العزيز تشعل أجواء صيف الأوبرا بعزف الماريمبا

تواصلت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهري يوليو وأغسطس، ويُقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وأحيت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، برفقة فرقتها، حفلًا على المسرح المكشوف، بحضور السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا بالقاهرة، وسط حشد جماهيري كبير من محبي الفنون الجادة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهد الحفل تفاعلًا لافتًا من الجمهور، الذي استمتع بالأداء الموسيقي المميز لنسمة عبدالعزيز، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز عازفات الماريمبا في مصر والوطن العربي، في أمسية جمعت بين الإبداع الموسيقي والأجواء الاحتفالية.

وأكد الحفل رسالة مهرجان صيف الأوبرا 2026 في نشر الفنون الراقية وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من دور الفنون في بناء الإنسان والارتقاء بالذوق العام.