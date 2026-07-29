التعليم ترد على التشكيك في نتائج طلاب مدرسة فاقوس بالثانوية العامة: متفوقون منذ التعليم الأساسي ولا مخالفات بالامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلامة نتائج طلاب مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنها أجرت مراجعة شاملة للنتائج وللسجل الدراسي للطلاب خلال السنوات السابقة.

وجاء ذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقارب نسب نجاح عدد من طلاب المدرسة، التي شهدت تصدر الطالب عبد الله محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم).

وأسفرت أعمال المراجعة عن أن الطلاب الذين جرى تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا، إذ حققوا نتائج متميزة خلال مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تفوقهم في الصفين الأول والثاني الثانوي.

كما راجعت الوزارة جميع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك فحص محاضر الغش، ولم تُسفر أعمال المراجعة عن رصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الإطار، على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات أو الإساءة إلى الطلاب المتفوقين دون سند من الواقع، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من نشر أو روّج معلومات غير صحيحة بشأن نتائج الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.