قداسة البابا تواضروس الثاني يلتقي كهنة كنائس الخليج

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأربعاء، كهنة كنائس دول الخليج، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج، وذلك في إطار مؤتمرهم السنوي المنعقد حاليًا في أكاديمية مارمرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وألقى قداسته كلمة من خلال مزمور ٩١ "اَلسَّاكِنُ فِي سِتْرِ الْعَلِيِّ، فِي ظِلِّ الْقَدِيرِ يَبِيتُ." تحدث فيها عن عن الوسائل التي يستطيع بها الإنسان أن يسكن فى معونة الله، وهذه الوسائل هي:

١- المخدع: حيث يعيش العلاقة مع الله.

٢-: كلمة الله: التى يعيش فيها الإنسان ويحيا بها.

٣- المذبح: حيث يعيش الإنسان بمعونة الذبيحة وقوتها.

٤- حياة الشركة المقدسة: حيث يعيش الإنسان بقوة الحب على مستوى العائلة والكنيسة.

عقب اللقاء اصطحب قداسة البابا الآباء الكهنة في جولة داخل أكاديمية مارمرقس القبطية للتعرف على أدوارها وأنشطتها المختلفة، وكيفية قيامها بدورها القيادى فى التعليم الكنسى، كما تمت زيارة متحف نيقية وقاعة "الأيادى المرفوعة" إلى جانب كنيسة قانون الإيمان.