بيراميدز يفوز على آلانيا سبور التركي وديا

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فاز فريق بيراميدز على نظيره آلانيا سبور التركي بهدفين دون رد في مباراة ودية، اليوم الأربعاء، ضمن استعداد الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2026 / 2027.

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما بهدف سجله محمود عبد الحفيظ "زلاكة" في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، عزز بيراميدز تفوقه بهدف ثان سجله أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 71.

وكان بيراميدز خسر مباراته الأولى في معسكر تركيا بهدف دون رد أمام بيرسبوليس الإيراني.

ويستعد بيراميدز حامل لقب كأس مصر للمنافسة على ثلاثة ألقاب في الموسم الجديد، وهي الكأس والدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا.