20 قتيلا من الحشد الشعبي في الضربات الأمريكية السعودية على العراق

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.

وقال مسئولان في الهيئة لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين لدى الحشد قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط البلاد.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في بغداد خلال تغطية مراسم تشييع ضحايا الضربات، خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، قالت إنها استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".

وأعلن الحشد الشعبي مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين، في ضربات طالت مقارّا له في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى وألحقت كذلك أضرارا مادية متفاوتة.

وفيما اعتبرت الرئاسة العراقية أن الضربات "انتهاك صارخ لسيادة العراق"، تعهّدت الحكومة "وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار".

وأكّدت الحكومة رفضها "للأعمال العدائية كافة بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات "نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، حسبما نقل عنه مراسل لشبكة "فوكس نيوز".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أكّدت الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق تتهمها الرياض بهجمات استهدفت منشآتها النفطية مؤخرا.