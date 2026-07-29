القضاء اللبناني طلب التحقيق في صورة متداولة لمصرفي نافذ بجانب نتنياهو

كلّف القضاء اللبناني، الأربعاء، الأجهزة الأمنية التحقيق في صورة متداولة يظهر فيها المصرفي النافذ أنطون صحناوي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مأدبة عشاء في واشنطن، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

ولا يقيم لبنان وإسرائيل علاقات دبلوماسية، ويعاقب القانون اللبناني بالسجن على التواصل مع الدولة العبرية. وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية أشخاصا بتهم التجسس لحسابها.

وباشر الجانبان في أبريل الماضي، مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية سعيا إلى وضع حد لنزاع مستمر بينهما منذ عقود.

وأثارت الصورة التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد على حسابه في منصة إكس، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان. ويظهر صحناوي في الصورة جالسا إلى طاولة مشتركة مع نتنياهو وزوجته وآخرين مساء الاثنين في واشنطن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما ظهرت إلى جانبه المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاجوس التي تربطه بها علاقة وثيقة. وقال رافيد إن صحناوي نظم مأدبة العشاء إحياء لذكرى السناتور ليندسي غراهام الذي توفي في 11 يوليو.

وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق بشأن الصورة "للتثبت" ما إذا كانت صحيحة أو مركبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه على إكس مجموعة صور من العشاء، يبدو صحناوي في إحداها واقفا خلف نتنياهو.

وأضاف المصدر أن عددا من المحامين تقدموا بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبوا فيه بملاحقة صحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل مع نتانياهو.

ومن المقرر أن يدرس النائب العام الملف قبل اتخاذ قرار بشأن إحالته إلى القضاء العسكري.

ويترأس صحناوي مجلس إدارة بنك "إس جي بي إل"، أحد أكبر المصارف اللبنانية التي تتهمها جهات بلعب دور في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ العام 2019.

كما يملك استثمارات في قطاع الإعلام، وتوجه إليه اتهامات بتمويل مجموعة مسيحية مسلحة.

وصحناوي له أنشطة في فرنسا، حيث دخل مجال الإنتاج السينمائي من خلال مشاريع نفذها مع الممثلة الفرنسية جولي غاييه.