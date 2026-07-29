أعلن الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية المتقاعد والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ويرفض الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع تقودها الأغلبية الجمهورية بالمجلس بشأن إدارته لجائحة كوفيد - 19، وفقا لنسخة من كلمته المعدة مسبقا حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.

وكان من المقرر أن يمثل فاوتشي للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بعد استدعائه بموجب مذكرة رسمية أصدرها السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، الذي تثور خلافات طويلة له مع خبير الأمراض المعدية المتقاعد، وقاد حملة للمطالبة بإدلائه بشهادته مرة أخرى تحت القسم بشأن دوره في احتواء الجائحة.

ويؤدي قرار فاوتشي باللجوء إلى التعديل الخامس للدستور، على الأقل في الوقت الراهن، إلى تجنب مخاطر ملاحقته قضائيا إذا وجهت إليه اتهامات بالكذب خلال جلسة الاستماع اليوم الأربعاء، والتي تعد جزءا من حملة يقودها بعض الجمهوريين في الكونجرس منذ سنوات لاعتقاله.

لكن هذا القرار قد يزيد من حدة الانقسامات الحزبية المستمرة منذ سنوات بشأن منشأ الجائحة وكيفية التعامل معها، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية في مارس 2020.

وأصبح فاوتشي، الذي ساهم في قيادة استجابة البلاد لجائحة كوفيد - 19، هدفا لانتقادات واسعة من معارضيه، بينما يراه مؤيدوه رمزا للخبرة العلمية الموثوقة.

وفي كلمته المعدة مسبقا، قال فاوتشي، إن السيناتور راند بول لديه "هوس واضح بالمطالبة بمحاكمتي".

وأضاف فاوتشي، في بيانه الافتتاحي، أن "الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه هو أن السبب الوحيد لاستدعائه لي أمام هذه اللجنة هو دفعي إلى قول شيء قد يبرر تعهداته العلنية المتكررة بأن ينتهي بي المطاف، على حد تعبيره، "خلف القضبان".

وأكد فاوتشي، أنه رغم أن اتخاذ هذا الموقف يؤلمه، فإنه يلتزم بنصيحة محاميه باللجوء إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي.