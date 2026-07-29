تقارير: برشلونة والهلال يحاولان خطف كين من بايرن

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، والهلال السعودي، تقدما بعروض لضم هاري كين من بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قائد المنتخب الإنجليزي رفض إجراء أي محادثات، وأشار إلى بايرن ميونيخ بأنه مستعد لتجديد عقده لما بعد عام 2027.

يذكر أن برشلونة، يدربه هانسي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.

وانضم كين /33 عما/ إلى بايرن في 2023 قدما من توتنهام مقابل 100 مليون يورو (114 مليون دولار) وسجل 146 هدفا وصنع 31 في 147 مباراة مع بطل الدوري والكأس في ألمانيا.

ويرغب بايرن في الإبقاء عليه لما بعد الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أعاد تأكيده يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي، هذا الأسبوع.

وقال دريسين :" أعتقد أن هناك رغبة قوية من الطرفين. والآن علينا أن نضمن توافق هذه الرغبة المشتركة في النقاط التي تلتقي فيها مصالح الجانبين".

وكين حاليا في إجازة بعدما قاد المنتخب الإنجليزي لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم، وسينضم إلى فترة إعداد ما قبل الموسم لبايرن بعد انتهاء رحلة الفريق في آسيا التي تستمر لمدة أسبوع.

ويبدأ بايرن الموسم الجديد بمباراة كأس السوبر الألماني يوم 22 أغسطس أمام بوروسيا دورتموند. وسيخوض بايرن أول مباراة له في الدوري بعدها بستة أيام أمام شتوتجارت.