اليونان: مصرع اثنين من رجال مكافحة حرائق الغابات

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قالت إدارة مكافحة الحرائق باليونان، إن اثنين من رجال مكافحة الحرائق لقيا حتفهما في حريق غابات اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء بجزيرة كريت.

وكان رجلا الإطفاء من بين 125 رجل إطفاء يكافحون حريق غابات في منطقة ريثيمنو في كريت.

وقالت إدارة الإطفاء، في بيان مكتوب: "لقد سقطا ببطولة أثناء أداء الواجب لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية البيئة".

وساهمت الرياح الشديدة في تأجج الحريق في المنطقة، وعرقلت جهود إخماده.

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنه تم إرسال أربع مروحيات وأربع طائرات إسقاط مياه إلى منطقة الحريق.