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أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، انتخاب رئيسه محمد تكالة لدورة رابعة تستمر عاما واحدا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن 138 عضوا من أصل 142 حضروا جلسة التصويت، وبذلك تحقق النصاب القانوني للجلسة (النصف +1).

وأعلن المجلس، خلال جلسة انتخاب مباشرة عبر قناة "الوطنية" الرسمية، انتخاب محمد تكالة رئيسا له بإجمالي 80 صوتا، مقابل 56 لأبو القاسم قزيط، في الجولة الثانية.

وجرت الانتخابات بين 5 مرشحين هم رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي، والأعضاء أبو القاسم قزيط، وصلاح ميتو، ومصطفى التريكي بالإضافة إلى تكالة.

ونال تكالة في الجولة الأولى 62 صوتا، وقزيط 34، وميتو 25، والسويحلي 12، والتريكي 4 أصوات.

وفي 6 أغسطس 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة (وهو مجلس نيابي استشاري)، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري الرئيس السابق للمجلس.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة المجلس الأعلى للدولة الليبي الأربعاء انتخاب نائبين للرئيس.



