هبوط محدود للبورصة مع تجدد التوتر في المنطقة

عاودت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الأربعاء، محققة خسائر محدودة، بسبب تجدد التوتر في المنطقة.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.19%، ووصل إلى 53627.3 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم بنسبة 4%، بعد ضربات مشتركة شنّتها الولايات المتحدة والسعودية استهدفت مواقع ومستودعات أسلحة في العراق تابعة لفصائل موالية لإيران، ردًا على اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.18%، ووصل إلى مستوى 53729.97 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3% في جلسة الاثنين.

إلا أنه وسعت البورصة خسائرها يوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، مقارنة بآخر جلسات الأسبوع الماضي، مع استمرار تفاقم أزمة حرب أمريكا على إيران ومضيق هرمز وارتفاع سعر النفط.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة بنسبة لامست 1%، ووصل إلى مستوى 53417.6 نقطة.

وتراجعت البورصة المصرية يوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع الماضي حيث كان الخميس عطلة رسمية بمناسبة 23 يوليو، وذلك بعد جلستين من المكاسب، لكن بخسائر محدودة للغاية، وإن كان إجمالي الأسبوع كان مرتفعًا بنسبة 1.9%.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 53931.9 نقطة.

الحرب في إيران

وتسبب هدوء التوتر وإعلان عودة أمريكا وإيران إلى المفاوضات في ارتفاع البورصة الأيام الماضية، كما تراجعت أسعار النفط في جلستين بنحو 10%، ونزوله ليدور حاليا حول 85 دولارا للبرميل من خام برنت، وهو ما أثر إيجابا في أسواق الأسهم.

كما بلغت مكاسب البورصة منذ بداية العام الجاري 28.21 %.