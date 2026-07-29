كونكاكاف ينتقد خطة فيفا الاستثمارية: نشعر بقلق بالغ بسبب غياب المشاورات

أبدى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" اعتراضه على طريقة تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع مقترح إنشاء كيان تجاري جديد تابع له، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغه مسبقًا بالخطة التي تتضمن طرح حصص للمستثمرين الخارجيين.

وأصدر كونكاكاف بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن "قلقه البالغ" بسبب عدم اتباع الإجراءات اللازمة قبل الإعلان عن المقترح، مؤكدًا أنه علم بالأمر من خلال التقارير الإعلامية ثم عبر بيان صادر عن فيفا.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن خطته لإنشاء شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، تتولى إدارة الحقوق التجارية والفعاليات الكبرى التابعة له، وعلى رأسها كأس العالم، على أن تصل قيمة الكيان الجديد إلى 20 مليار دولار، مع إمكانية طرح 20% من أسهمه أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح فيفا أنه سيحتفظ بالسيطرة على الشركة الجديدة، بينما تهدف عملية بيع الحصة الأقلية إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار لدعم المشروع.

وقال كونكاكاف في بيانه: "نشعر بخيبة أمل بسبب إعداد هذا المقترح بهذه الدرجة من التفصيل وطرحه للرأي العام قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية المعنية وأصحاب المصلحة".

وأضاف الاتحاد: "تقع على عاتق فيفا والاتحادات القارية والوطنية مسؤولية جماعية للحفاظ على مصالح كرة القدم، ويجب أن تستند جميع القرارات إلى الحوكمة الرشيدة والإجراءات السليمة والإدارة المسؤولة على المدى الطويل".

وتأتي انتقادات كونكاكاف بعد ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي اعترض بدوره على خطة فيفا، فيما يستعد لعقد اجتماع طارئ مع الاتحادات الأعضاء لمناقشة المقترح وتحديد موقف موحد بشأنه.