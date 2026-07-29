رافينيا يلتحق بمعسكر برشلونة في إنجلترا ويخضع لبرنامج تأهيلي خاص

أعلن نادي برشلونة انضمام الجناح البرازيلي رافينيا إلى معسكر الفريق المقام في مركز سانت جورج بارك بإنجلترا، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وأصبح رافينيا ثالث لاعب دولي من الفريق الأول يلتحق بالمعسكر، بعد كل من رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، اللذين ودعا البطولة مبكرًا، إلى جانب حمزة عبد الكريم.

ومن المنتظر أن ينضم باقي اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم اللاعبون الإسبان الثمانية، بالإضافة إلى أنتوني جوردون وجول كوندي، يوم 12 أغسطس، وذلك قبل نحو أسبوعين من انطلاق مشوار برشلونة في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي يوم 23 أغسطس.

وكان رافينيا قد تعرض لإصابة مع منتخب البرازيل خلال مواجهة هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، بعدما عاودته الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وهو ما منعه من استكمال مشواره في البطولة.

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية فور وصوله إلى المعسكر، قبل بدء برنامج تأهيلي خاص بإشراف الجهاز الطبي للنادي، على أن ينضم تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية بمجرد تعافيه الكامل، على غرار ما حدث مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.