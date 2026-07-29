الهند: الحكومة تعتزم الدفع باتجاه تمرير مشروع قانون يتعلق بتخفيضات ضريبية للمستثمرين الأجانب

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الهندية تأمل أن يقر البرلمان مشروع قانون يضفي طابعا رسميا على تخفيضات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يشترون ديونها السيادية، وبذلك تراهن على أن السياسة التوافقية بين الأحزاب في البرلمان بشأن هذا التشريع ستساعدها على تجاوز المناقشات الخلافية الأخرى.

وقال أحد المصادر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى تطرقه إلى مداولات داخلية، إن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل في مجلس النواب بالبرلمان الأسبوع المقبل، ليحل محل المرسوم الذي تم الإعلان عنه في أوائل يونيو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن إقرار مشروع القانون يتطلب أغلبية بسيطة فقط، ويمكن تمريره من خلال التصويت الشفهي.

وتعطلت عملية التشريع خلال الدورة الحالية للبرلمان عقب احتجاجات طلابية انتهت باستقالة وزير التعليم الهندي، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية إقرار مشروعات قوانين رئيسية.

ويُعد المرسوم قانونا مؤقتا تصدره الحكومة عندما لا يكون البرلمان في حالة انعقاد للتعامل مع مسائل عاجلة، ويتعين أن يقره البرلمان خلال ستة أشهر حتى يظل ساري المفعول.