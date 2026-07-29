بيرنام يتعهد بمواجهة مشكلات نظام الرعاية الاجتماعية المكلف في بريطانيا

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يلتقي رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام قادة حزب المعارضة اليوم الأربعاء لبدء جهوده الرامية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المتعثر في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا رئيس الوزراء الجديد كيمي بادينوك رئيسة حزب المحافظين وإد ديفي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي "للتركيز على حل المشكلات وإيجاد الحلول معا"، وفقا لإيجاز لحديثه.

ورغم ذلك، لم تقدم المراجعة المسبقة لتصريحاته أي مؤشرات بشأن خطته لتمويل الإصلاحات الشاملة، وهو ما أثار تكهنات بأن بيرنام قد يرفع الضرائب.

ويأتي ذلك بينما تعهد بيرنام، الذي تولى السلطة خلفا لكير ستارمر مطلع الأسبوع الجاري، بمواجهة قضية إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الشائكة قبل اختياره زعيما لحزب العمال.