قال الخبراء إنه رغم أن حالات الإصابة بحمى الضنك مازالت منخفضة في سنغافورة، يمكن أن يؤدي تغيير في النمط المصلي السائد إلى زيادة في الإصابات.

وبحسب البيانات الصادرة عن وكالة البيئة الوطنية، هناك 1180 حالة إصابة بالضنك سُجلت في البلاد في النصف الأول من 2026 بتراجع بواقع 54 % عن 2583 حالة سجلت في نفس الفترة من 2025، بحسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وتراجعت حالات الإصابة في سنغافورة خلال السنوات الأخيرة في إطار توسيع "مشروع ولباشيا" وهي مبادرة للسيطرة على أعداد الزاعجة المصرية.

ولكن الإصابات تزيد ببطء فيما تشهد البلاد ذروة موسم الضنك الذي يستمر من مايو إلى أكتوبر المقبل.

وسجلت السلطات 770 حالة إصابة بالضنك بين أبريل ويونيو، وهي زيادة 8ر87 % عن 410 حالات سُجلت في الربع الأول من العام.

ويأتي هذا وسط تغير في السلالة المصلية السائدة لفيروس حمى الضنك في سنغافورة.