رجال الإطفاء اليونانيون يسيطرون على حريق غابات بجزيرة باروس اليونانية

قال متحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية لقناة "إي.آر.تي" اليونانية اليوم الأربعاء إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق غابات بجزيرة باروس اليونانية على بحر إيجه، بعد أن سعوا لإخماد الحريق خلال الليل.

وأضاف المتحدث أن الوضع تحسن بشكل كبير، بعد إجلاء العديد من المناطق كإجراء احترازي، أثناء انتشار الحريق أمس الثلاثاء.

ولم تعلن فرق الإطفاء انتهاء الخطر، بسبب الرياح القوية في المنطقة. وعلى الرغم من أنه ليس هناك أي جبهة حريق نشطة باقية، لا تزال فرق الإطفاء تواصل المراقبة وإخماد البؤر الصغيرة.

ولم تكن هناك أي تقارير عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بمنازل.

وكان رجال الإطفاء في اليونان قد كافحوا لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجه اليوم الأربعاء، بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية، حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق.

وانتشر الحريق، الذي اندلع أمس الثلاثاء بالقرب من مقلب للنفايات في المنطقة الوسطى من قرية كامبي بالجزيرة ، بسرعة عبر الغطاء النباتي وأججته رياح قوية وظروف طقس حارة وجافة، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

ومع بزوغ فجر اليوم، تم استئناف عمليات مكافحة الحرائق جوا باستخدام طائرتين لإسقاط المياه وخمس مروحيات، إحداها تنسق العمليات. وكانت طائرات إضافية على أهبة الاستعداد في وقت الحاجة.

ووسعت البلاد مواردها لإخماد الحرائق في أعقاب الحرائق المدمرة في السنوات السابقة. وتضم خدمة الإطفاء الآن 85 طائرة إطفاء تابعة للدولة و18 ألف موظف دائم وموسمي.

ويتم استخدام أكثر من 100 قاعدة للطائرات بدون طيار في المناطق عالية الخطورة، للكشف عن الحرائق في أسرع وقت ممكن، بينما تم إطلاق أربعة أقمار اصطناعية مصممة بشكل خاص لمكافحة الحرائق لمراقبة المناطق الجافة بشكل خاص.

وقالت صحيفة كاثيميريني إنه من المتوقع حاليا ارتفاع خطر نشوب حريق غابات في العديد من المناطق بالبلاد. وتم نشر فرق رجال إطفاء لإخماد الحرائق في منطقة إيفروس شمال شرق البلاد أمس الثلاثاء.