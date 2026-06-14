رأى الدكتور جمال عبدالجواد أستاذ العلوم السياسية، احتمالية انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية قريبًا، قائلًا: «إحنا قريبين أوي في فرصة كبيرة».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، مساء السبت، إلى الأخبار المتداولة والتي تُشير إلى توصل كلا الجانبين الإيراني الأمريكي لاتفاق، معلقًا: «مهياش ادعاءات من جانب أحد الأطراف».

ونوّه إلى إعلان أمريكيا يوم الأحد كموعد للتوقيع على الاتفاق، وهو ما شكك فيه الجانب الإيراني، معلقًا: «في هذه الحرب محصلش اتفاق لغاية ما يحصل اتفاق بالفعل لغاية منشوفهم بيوقعوا أمام عنينا».

وأكمل: «الأرجح إنه في اتفاق وإن هيتم التوقيع جايز يتحرك عن بكرا يبقى يوم بعدها أو حاجة بالشكل دا ولكن إحنا قريبين من إنهاء هذه الجولة من الصراع قريبين من فرصة لالتقاط الأنفاس للجميع.. الجميع يحتاج استراحة وهذه فرصة الاستراحة».

وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعمد رفع مستوى الضغوط كطريقة لإدارة التفاوض، موضحًا: «بيرفع مستوى الضغوط على الطرف الأخر بيحاول إنه يبتز منه أكبر تنازلات ممكنة بيحاول إنه يأثرعلى قدرته على اتخاذ قرار سليم تحت ضغط كبير».

وذكر أن الولايات المتحدة اتخذت قرارها من السابع من إبريل الماضي بعدم تجديد الصراع العسكري، معلقًا: «القوات موجودة نعم ولكن موجودة لممارسة ضغط أكثر منها لأن إحنا ننتوي تجديد الحرب مرة أخرى على الأقل ليس هذه المرة».

واختتم قائلًا: «هذه جولة في حرب أنا اعتقد إنها مازالت أسبابها الرئيسية قائمة ولن تحل حتى بهذا الاتفاق المنتظر».