النائب أحمد الجبيلي يؤيد الدعم النقدي: يتيح للمواطن اختيار السلع وفق احتياجاته

أيد أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، فكرة التحول إلى الدعم النقدي؛ كونه يتيح للمواطن حرية اختيار السلع التي يرغب فيها.

وقال «الجبيلي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، إن التحول لن يتضمن منح المواطن أموالًا نقدية، لكن الأمر سيكون عبارة عن محفظة سلعية بقيمة نحو 325 جنيهًا للمواطن.

وأوضح أن المواطن سيستفيد من هذا التحول عبر إتاحة الفرصة له لشراء السلع التي يرغب فيها دون فرض سلع بعينها عليه، كما سيتم الشراء من المنافذ المعتمدة من الدولة، أي ستكون في حدود أسعار معينة، في إشارة إلى أنها تبعد عن أي مغالاة أو تلاعب بالأسعار.

ونوّه إلى أن هذا النظام الجديد يسهم في تخفيف الضغوط، من خلال التوجه إلى المنافذ الحكومية المعتمدة وشراء السلع منها، معتبرًا أن ما يجب مناقشته هو ما إذا كانت قيمة الدعم ستزيد إذا ارتفعت أسعار السلع.

واستبعد أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة في التضخم خلال الفترة المقبلة؛ لا سيما أن البيع بالسعر الحر سيكون في المنافذ الرسمية.

وشدد على ضرورة إجراء مناقشات وافية بشأن هذا النظام في الفترة المقبلة، على أن يتم الالتزام بتطبيق ما يتم التوافق عليه خلال الفترة المقبلة.