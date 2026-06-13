مكاسب الأهلي من انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

حقق النادي الأهلي مكاسب مالية وفنية ومعنوية كبيرة من انتقال لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني، في صفقة تُعد من أبرز صفقات تصدير المواهب المصرية إلى الدوريات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وعلى المستوى المالي، حصل الأهلي على مبلغ يقدر بنحو مليون ونصف المليون يورو، ما يعادل قرابة 90 مليون جنيه مصري، إلى جانب امتيازات إضافية تتعلق بنسب من إعادة البيع وبنود مرتبطة بالأداء والمشاركات، في خطوة تعكس نجاح سياسة النادي في الاستثمار بقطاع الناشئين وتحقيق عوائد مستمرة من تطوير المواهب.

أما من الناحية الفنية، فقد قدّم الأهلي نموذجًا ناجحًا في إعداد اللاعبين الشباب، بعدما أصبح حمزة عبد الكريم أحد أبرز خريجي قطاع الناشئين الذين انتقلوا إلى نادٍ بحجم برشلونة، ما يعكس قوة منظومة التطوير داخل النادي وقدرتها على صناعة لاعبين بمستوى عالمي.

وعلى الصعيد المعنوي والإعلامي، عززت الصفقة من صورة الأهلي كأحد أكبر الأندية الإفريقية القادرة على تصدير لاعبين إلى أندية الصفوة في أوروبا، وهو ما يضيف قيمة جديدة لتاريخ النادي ومكانته القارية والدولية.

كما أسهم انتقال اللاعب في دعم قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، حيث يُعد نموذجًا ملهمًا لبقية اللاعبين الشباب، ويؤكد أن طريق الاحتراف في الدوريات الكبرى يبدأ من داخل النادي الأهلي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الأهلي خلال السنوات الأخيرة، التي تعتمد على تطوير المواهب الشابة وفتح مسارات احتراف في أوروبا، بما يحقق استفادة فنية ومالية ويعزز من قيمة النادي محليًا ودوليًا.