الدولار يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط محادثات الشرق الأوسط

استقر الدولار، يوم الجمعة، لكنه لا يزال متجها نحو تكبد خسارة أسبوعية، في وقت ترقب فيه الأسواق المفاوضات بشأن إبرام اتفاق قد ينهي الصراع في الشرق الأوسط.

وقيم المستثمرون الطلب غير المسبوق على أسهم شركة سبيس إكس، التي جمعت 75 مليار دولار في طرح عام أولي، وقفزت بنحو 20 بالمئة في أول ظهور لها في بورصة ناسداك، وفق وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليسجل 1.15725 دولار، محوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات يوم الخميس.

وقال جون فيليس، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في الأمريكتين لدى بي.إن.واي ماركتس: "تترقب الأسواق فرص تحقيق السلام وتأثير طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، إذ يراقب المستثمرون ما إذا كانت الأموال ستتحول من الأسهم إلى النقد".

وأضاف: "كان للأنباء السارة التي طال انتظارها بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط رد فعل كبير خلال الليل، وأعتقد أننا دخلنا السوق هذا الصباح، ولدينا طرح أسهم سبيس إكس للاكتتاب العام، بالإضافة إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل".

وارتفع الدولار 0.18 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 160.225 ين، محافظا على استقراره قرب مستوى رئيسي يثير عادة مخاوف من تدخل محتمل من طوكيو.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.34145 دولار. ولم يكن لبيانات انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل تأثير يذكر، إذ ركزت الأسواق على المحادثات بشأن إيران.

واستقر أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 99.75 بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس.

وأظهرت البيانات، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو، محققة أكبر زيادة في ثلاثة أعوام ونصف العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكلفة منتجات الطاقة.

ويتوقع المتعاملون أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، لكنهم يرجحون بنسبة تزيد على 50 بالمئة أن يتجه لرفعها بحلول نهاية العام، مع تراجع طفيف في تلك التوقعات أمس عقب تصريحات ترامب بقرب التوصل إلى اتفاق.

وارتفع الدولار 0.21 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.79680.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.40 بالمئة إلى 63595.25 دولار، بينما انخفضت إيثيريوم 0.29 بالمئة إلى 1665.87 دولار.