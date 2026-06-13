الإمارات تنفي نقل أو تحويل أي مبالغ مالية إلى إيران

نفت الإمارات، بشكل قاطع، ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من البلاد إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز، عن مصادر، القول إنّ الإمارات وافقت على صرف مليارات الدولارات لإيران.

وأبلغ مصدران إقليميان، رويترز بأن أبوظبي وافقت على صرف 10 مليارات دولار، تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.

وذكر مصدران آخران مطلعان على الاتفاق، أن المبلغ الإجمالي يبلغ 20 مليار دولار، وأن هذه الأموال تم الاتفاق عليها مقابل وقف إيران لهجماتها على الإمارات. وأشار أحدهما أيضاً إلى أنه تم بالفعل صرف دفعة أولية بقيمة 3 مليارات دولار.