قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الذهب على المستوى العالمي، مشيرا إلى اقترب سعر الأونصة من 4000 دولار.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الكلام» عبر قناة «الشمس»، مساء الجمعة، أن مستوى الـ 4000 دولار مثل "نقطة مقاومة قوية جدًا" لم يتمكن الذهب من كسرها، ليعاود الارتفاع بمقدار 200 دولار مرة أخرى، ليصل إلى 4220 دولارا للأونصة، وذلك عقب مؤشرات وجود اتفاق بين أمريكا وإيران لوقف الحرب.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع انعكس على السوق المصري ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 6200 جنيه.

وبشأن استمرار حالة الانخفاض من عدمه، قال إن المرحلة الحالية "ضبابية" نتيجة الأخبار المتباينة بين الحرب والسلم، والأزمات والانفراجات، بالإضافة إلى تأثير التقارير الأمريكية المتعلقة بالوظائف والتضخم، ومعدلات الفائدة.

وأكد أنّ جميع هذه العوامل الاقتصادية والسياسية والاضطرابات تؤثر على الذهب وكذلك المعادن الأخرى، البيتكوين والسندات، مشددا أن الذهب يظل "ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة".

وأوضح أن المستثمر الذي يشتري الذهب ويتركه لمدة سنة أو أكثر على المدى البعيد لا يتأثر بهذه التقلبات ويخرج مستفيدا ورابحا، منوها أن الذهب، حتى وإن حقق أرقاما مرتفعة ثم انخفض، فإنه سرعان ما يعاود الارتفاع ليتخطى أسعاره السابقة بعد مدة زمنية قصيرة.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 7131.5 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6537.25 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 6240 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5348.5 جنيهًا.