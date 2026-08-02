 عراقجي: أي دعم إقليمي لاعتداء على إيران سيحمّل أصحابه مسئولية التداعيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عراقجي: أي دعم إقليمي لاعتداء على إيران سيحمّل أصحابه مسئولية التداعيات


نشر في: السبت 1 أغسطس 2026 - 11:57 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 11:59 م

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار اتصالاته الدبلوماسية.

وبحث الجانبان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفه عراقجي بـ«استمرار المؤامرات والإجراءات العدوانية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة»، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية.

وأكد عراقجي، خلال الاتصال، الجاهزية الكاملة لبلاده للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي.

وشدد على أن أي اعتداء أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو أي مشاركة أو دعم من أي دولة في المنطقة، سيُقابل برد حازم ومتناسب من القوات المسلحة الإيرانية، محملًا الأطراف المتسببة المسئولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن مثل هذه «المغامرات».

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