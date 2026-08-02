وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية: سنرد بحزم على أي اعتداء

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أي خطوة وصفها بـ"المغامرة" قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدًا جاهزية بلاده للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها والرد بحزم على أي اعتداء.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث آخر التطورات الإقليمية وتداعيات ما وصفته بـ"الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار" التي تتخذها الولايات المتحدة، ومخاطر تصاعد التوتر في المنطقة.

وخلال الاتصالين، أكد عراقجي الجاهزية الكاملة لإيران للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، محذرًا من أي خطوة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في وقت سابق، بتوجيه المزيد من الضربات لإيران، قائلاً: "سنضربهم بقوة شديدة"، وذلك خلال اجتماع لإدارته في منتجع كامب ديفيد.

ولم يحدد ترامب إطارًا زمنيًا لهذه الضربات، لكنه قال ردًا على سؤال بشأن الأسابيع الأربعة المقبلة: "سيأتي وقت يقولون فيه: لم نعد قادرين على تحمل ذلك"، معتبرًا أن إيران لا تزال تحتفظ ببعض قدراتها العسكرية، لكن ذلك "لن يستمر طويلًا".

وفي وقت سابق السبت، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات أمنية جديدة للأمريكيين في 10 دول بالمنطقة، دعت فيها إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب تصاعد التوتر مع إيران، وشملت البحرين وإسرائيل والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.