أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية (RZD)، عبر قناتها الرسمية على موقع تليجرام، عن إطلاق أول روبوت في العالم لاستقبال ركاب القطار سابسان رقم 768 فائق السرعة، كأول رحلة تجريبية له.

"شخصية فولاذية، وقوة تحمل هائلة".. هكذا وصفت شركة (RZD) الروسية، الروبوت "فولوديا"، الذي أتم مهامه بنجاح باهر؛ فكان في استقبال الركاب عند الصعود، وتولى فحص التذاكر والوثائق، ومساعدة المسافرين في العثور على مقاعدهم بكل سهولة.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن الركاب قد استقبلوا المضيف الآلي (الروبوت فولوديا) باهتمام كبير، والتقطوا معه صورًا تذكارية.

ولم تفصح شركة السكك الحديدية الروسية بشكل رسمي عن طراز الروبوت أو شركته المصنعة في بيانها الأخير.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي استخدمت فيها شركة السكك الحديدية الروسية، الذكاء الاصطناعي في مجال النقل، حيث شهد عام 2024 انضمام ثلاثة كلاب آلية إلى السكك الحديدية الروسية، لتشخيص حالة القطارات والبنية التحتية، إلى جانب مراقبة السلامة المهنية وأمان حركة النقل.

كما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، عن استخدام روبوتات تنظيف ذاتية التشغيل في محطات السكك الحديدية الرئيسية لتنظيف محطات كازانسكي، وياروسلافسكي، وكورسكي، وبافيليتسكي، وكييفسكي في موسكو، بالإضافة إلى محطة موسكوفسكي في سانت بطرسبرج.

تتميز هذه الروبوتات بقدرات تنظيف شاملة تجمع بين الكنس ومسح الأرضيات وإزالة الأوساخ الجافة؛ حيث تعتمد على رسم خرائط تلقائية للمبنى لتحديد أفضل المسارات.

وتصل إنتاجية الروبوت الواحد إلى 1980 مترًا مربعًا في الساعة، كما أنها تسهم في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والمنظفات، بالإضافة لكونها آداة للتعقيم في محطات قطارات موسكو وسانت بطرسبرج، وذلك عبر إدخال مولدات البخار للتنظيف العميق والتطهير الشامل.

وبين الروبوت المضيف والكلاب الآلية ومعدات التنظيف الذاتية، تواصل السكك الحديدية الروسية، طريقها في الاعتماد على التقنيات الحديثة، لرفع كفاءتها وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المهام اليومية والتشغيلية لها.