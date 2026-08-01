3 قتلى و15 جريحا إثر انفجار قرب مقهى بوسط العاصمة الروسية

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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون؛ في انفجار وقع قرب مقهى بوسط العاصمة الروسية موسكو، وفق وكالة "تاس".

وأعلنت المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار وقع بالقرب من مقهى صيفي في ساحة كودرينسكايا، فيما أصيب خمسة عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الانفجار، باشر ضباط من المديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية العمل في موقع الحادث.

وتواجدت في موقع الانفجار، فرقة تحقيق تابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، إلى جانب ضباط من فرق الطوارئ في موسكو.