يديعوت أحرونوت: إسرائيل ترفع حالة التأهب وسط تقديرات باقتراب هجوم أمريكي على إيران

روجت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، لاحتمال شن الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على إيران، بالتزامن مع رفع إسرائيل حالة التأهب الدفاعي تحسبًا لأي رد إيراني محتمل.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حالة التأهب الدفاعي رُفعت في إسرائيل، في ظل تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن هجوم على البنية التحتية ومنشآت الطاقة الإيرانية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن أي هجوم أمريكي على إيران قد يدفع طهران إلى استهداف إسرائيل.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال شن هجوم أمريكي على إيران أو مشاركة إسرائيل فيه بموافقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت القناة عن مسئول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "التوتر مع إيران بلغ ذروته، والأوضاع على شفا الانفجار"، مدعيًا أن ترامب "أقرب من أي وقت مضى" لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة كبيرة لإيران، مع الإشارة إلى أن القرار لم يُحسم بعد.

وأضاف المسئول أن ترامب يعتبر المفاوضات مع طهران "مضيعة للوقت"، وأنه يشعر بالغضب والإحباط.

بدورها، ذكرت القناة 13 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين يقدرون أن ترامب يقترب من إصدار أوامر باستئناف هجوم واسع على إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها "ساعات عصيبة".

وكان ترامب توعد، الجمعة، بتوجيه "ضربات قاسية للغاية" إلى إيران، فيما حذرت طهران من أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل برد يستهدف البنى التحتية في المنطقة.