فتح: الموقف الفلسطيني يجتمع على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة ومنع العودة للحرب

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه رغم وجود الخلافات والتباينات الداخلية الفلسطينية، فإن الأولوية بالنسبة للجميع، بما في ذلك القيادة الفلسطينية وحركة فتح، كانت وقف العدوان والحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة إغاثة السكان عبر إدخال المساعدات وإعادة الإعمار وتنفيذ ما صدر عن القمة العربية والإسلامية الطارئة بشأن خطة الإعمار والتعافي المبكر التي تقودها مصر.

وأوضح في مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية هاجر جلال، أن الموقف الفلسطيني يجتمع على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع العودة إلى الحرب، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة تمهيدًا للمرحلة الثانية.

وأشار دولة، إلى وجود حالة من الارتياح، ولا سيما في قطاع غزة الذي ينتظر هذه اللحظة بعد المرحلة المؤلمة التي عاشها على مدار ثلاث سنوات.

وعبَّر عن أمله أن يكون هناك فعل جدي ينسجم مع الموقف المصري ويستجيب لجهود الوسطاء، مع تدخل أمريكي حقيقي لإلزام حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالتقيد بالاتفاق والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مضيفًا أن بوادر التنصل من الاتفاق بدأت تظهر في خطاب قادة الاحتلال.

وقال إنه لا يوجد أي مبرر لأن يشكل الاتفاق صدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم الخطة بصيغة قامت على رضا كامل من حكومة نتنياهو، وأن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي خطة لا تقبلها دولة الاحتلال.