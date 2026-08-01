هيفاء وهبي تشعل أجواء الساحل الشمالي في افتتاح فعاليات سعادة ساحل

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أجواء الساحل الشمالي، بعدما أحيت مساء الجمعة حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لـ"سعادة ساحل" في رأس الحكمة، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الحفل لافتة "كامل العدد"، وسط تفاعل استثنائي استمر طوال الاحتفالية.

وقدمت هيفاء، باقة من أشهر أغنياتها التي رددها الجمهور معها، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، في عرض غنائي واستعراضي متكامل تميز بالإبهار البصري والعروض الضوئية؛ ليحول الأمسية إلى واحدة من أبرز حفلات صيف 2026.

وأعربت هيفاء، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدة أن ما شهدته من حضور وتنظيم يعكس صورة مشرفة، حيث هتفت: "مصر عظيمة".

وقالت: "كل الشكر على هذه الليلة الرائعة وعلى محبتكم الكبيرة"، معبرة عن امتنانها للجمهور الذي تفاعل معها منذ اللحظة الأولى لصعودها إلى المسرح.

وقبل انطلاق الحفل، حرصت هيفاء على الترويج للأمسية عبر حساباتها، إذ نشرت مقطع فيديو أثناء توجهها إلى المسرح بإطلالة أنيقة، وعلقت قائلة: "أنا هنا في افتتاح سعادة ساحل بواسطة هورايزون مصر.. دعونا نجعلها ليلة لا تُنسى".

وشهد الحفل، أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الموسيقى والعروض البصرية، ومنح الحضور تجربة ترفيهية عالمية.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية التي تستضيفها "سعادة ساحل" كل يوم جمعة، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء، من بينهم محمد حماقي في 7 أغسطس المقبل، والنجمة العالمية نورا فتحي، في إطار خطة تستهدف تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الفن والضيافة الفاخرة.