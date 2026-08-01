ميرفت التلاوي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، إن المرأة المصرية تعيش "العصر الذهبي" في الوقت الحالي بفضل توفر الإرادة السياسية الداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل الكلام"، عبر فضائية "الشمس" إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة مستمرة ودائمة في كل خطاباته وظهوره على تذكر فضل المرأة المصرية، ويشدد على دورها المؤثر في بناء المجتمع والأسرة.

وأكدت أن الرئيس السيسي يكرر ذلك باستمرار ولم يكتف بذكرها فضلها مرة واحدة، موضحة أن كل ذلك يعكس إيمانه بأن المرأة تمثل ركيزة "أساسية وعنصرا مهما في المجتمع".

وأضافت أن إطلاق وصف "العصر الذهبي" على هذه الفترة يأتي لتكامل الإرادة السياسية مع الواقع العملي في إصدار حزمة من القوانين الداعمة لحقوق المرأة.

ووجهت نصيحة للمرأة المصرية بضرورة الحفاظ على "ما حصلت عليه من مكتسبات في هذه الأيام، خشية أن يأتي نظام آخر مع المستقبل، يغير ويسلب منها هذه الحقوق والمكتسبات".