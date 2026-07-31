المجلس التصديري للملابس الجاهزة: مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» توسع قاعدة الشركات المصدرة

واصل المجلس التصديري للملابس الجاهزة مشاركته في فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" بمحافظة الغربية، من خلال تقديم جلسة قطاعية متخصصة ضمن فعاليات اليوم الثاني، استعرض خلالها أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس لدعم الشركات والمصانع الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.

وتأتي هذه المشاركة استكمالا لحضور المجلس في افتتاح المبادرة، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، ورئيس جامعة طنطا، وعدد من قيادات المحافظة وممثلي مجتمع الأعمال، حيث شارك ممثلا عن المجلس المهندس محمد الصياد، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وشيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس.

وخلال الجلسة، استعرض المجلس آليات دعم الشركات في مختلف مراحل التصدير، بداية من التأهيل ورفع الجاهزية، مرورا بالتعرف على الفرص التصديرية ومتطلبات الأسواق، وصولا إلى المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المصدرين في مختلف المحافظات، ونشر ثقافة التصدير بين المصانع والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من أكثر القطاعات التصديرية قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والمجالس التصديرية لتأهيل المزيد من الشركات، وتوفير الدعم الفني والتسويقي اللازم لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر.

ومن جانبها، قالت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يعمل وفق استراتيجية تستهدف رفع تنافسية الشركات المصرية من خلال دعمها في تطبيق معايير الاستدامة والامتثال لمتطلبات الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة في التجارة الدولية واشتراطات العلامات التجارية العالمية.

وأضافت أن المجلس يركز على دمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من التحولات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وأكدت أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لجذب المزيد من تعاقدات العلامات التجارية العالمية، في ظل ما تتمتع به من قاعدة صناعية متطورة، وجودة إنتاج، ومزايا تنافسية تدعمها شبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتج المصري فرصا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشددت على أن المجلس يواصل تطوير برامجه لدعم المصانع في مجالات الامتثال والاستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج، وربط الشركات بالمشترين الدوليين، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس.