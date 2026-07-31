سانشيز: تدفق المهاجرين إلى سبتة اعتداء وانتهاك لسلامة أراضي إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة مدريد هو "اعتداء وانتهاك لسلامة" أراضي بلاده.

وأضاف سانشيز خلال تصريحات للصحفيين في سبتة، الجمعة، إن السلطات المحلية والوطنية أعدت مركز استقبال مؤقت لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا المدينة منذ الخميس وإعادتهم إلى بلدانهم.

وأضاف أن تدفق المهاجرين غير النظاميين يمثل "وضعا غير مسبوق"، مشيرا إلى أنه كسر الاتجاه التنازلي المستمر في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إسبانيا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح سانشيز أن الحكومة عززت أعداد قوات الأمن في سبتة ضمن إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال: "نعمل على تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا منذ أمس، وقد بدأت إجراءات مغادرة العديد منهم بالفعل".

واعتبر سانشيز أن "ما حدث أمس هو اعتداء وانتهاك لسلامة أراضي إسبانيا".

وحتى الساعة 14:00 ت.غ لم تصدر السلطات المغربية بيانا عن الأحداث ولا توضيحا بشأن تفاصيل آليات إعادة المهاجرين.

وعن أسباب تدفق المهاجرين، قال سانشيز إن ما حدث يعود إلى تفسير عصابات تهريب البشر لحكم صادر عن المحكمة العليا في الأندلس بما يخدم مصالحها، والمتعلق بعدم إعادة الأشخاص الذين يعبرون الحدود سباحة.

وخاطب سكان المدينة ذات الحكم الذاتي، قائلا إن "كل إسبانيا تقف إلى جانبكم"، وأن حكومته تدرك الحالة النفسية والصعوبات التي يمرون بها.

وأشار إلى أن لجنة اللجوء عقدت اجتماعا طارئا لتسريع الإجراءات المتعلقة بإعادة المهاجرين.

وأكد سانشيز التعاون مع المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، معربا عن حزنه العميق لوفاة مهاجرين خلال محاولات العبور، ومشددا على مكافحة شبكات تهريب البشر.

والجمعة، أعلن حاكم سبتة الإسبانية خوان خيسوس ​فيفاس، دخول نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي إلى المدينة، وارتفاع عدد الوفيات بينهم إلى 34.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.